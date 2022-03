Sessão na Alepa vai discutir ações para o incentivo ao breaking no estado

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) fará uma sessão especial para debater as políticas públicas voltadas para o incentivo ao breaking, modalidade que estará presente nas Olimpíadas de Paris, que acontecerão em 2024, na França. O encontro está marcado para o dia 18 de abril. O principal objetivo é deliberar ações para fazer do Pará a principal referência nacional na formação de atletas para disputar os Jogos Olímpicos.

O deputado Raimundo Santos (Patriota) é o autor da proposição. Ele acredita que o breaking “tem um potencial enorme no aspecto social e esportivo”.

O paraense Leony Pinheiro, campeão da última edição do “Breaking do Verão”, afirmou que o estado já possui atletas, b-boys e b-girls, de alto nível: “[O Pará] já é referência nacional, tem tudo para ser a principal [referência] nessa modalidade no país. Na capital francesa, daqui a dois anos, [tem] chances reais de trazer medalhas de ouro”, revelou o b-boy, como prefere ser chamado.

Leony, que mora no bairro 40 Horas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), contou que ainda falta infraestrutura básica, como piso adequado e equipamentos de som, para a prática da modalidade no Pará.

“O breaking é parte integrante do movimento hip-hop e que está ganhando uma projeção maior agora por causa das Olimpíadas da França em 2024, mas tem um potencial enorme por tudo o que representa. O breaking é a minha vida, o meu amor. Hoje não tenho outra atividade, vivo disso, mas outros b-boys e b-girls não têm essa mesma condição e isso precisa de uma atenção especial”, finalizou Leony.