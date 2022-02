Paraense Leony Pinheiro é o grande vencedor do 1º Breaking do Verão

Alguns dos maiores nomes do breaking mundial estiveram reunidos neste final de semana no Parque Madureira, no Rio de Janeiro, durante a primeira edição do Breaking do Verão. A dança, que agora é modalidade olímpica com estreia marcada para os Jogos de Paris, em 2024, tem dois paraenses no ranking dos melhores do País: Leony Pinheiro e Kapu. E foi Leony quem conquistou o torneio ao desbancar o inglês Sunni na batalha final e levar quatro votos dos juízes, na manhã deste domingo (20). As informações são do Esporte Espetacular.

Integrante da Amazon Crew, Leony já havia enfrentado o russo Bumblebee, campeão olímpico da juventude, nas eliminatórias e teve que superar um conterrâneo, Kapu, na semifinal, que foi 100% brasileira e paraense. Veja a batalha dos paraenses:

"Desde o início apostei no meu estilo, sou um b-boy criativo, então apostei na minha dança, nas minhas intuições. É importante pra cena brasileira poder mostrar que isso aqui não é brincadeira, é meu trabalho, e mostrar que o Brasil precisa de apoio para as Olimpíadas de 2024.

Leony Pinheiro e Jilou (Alemanha) foram os grandes vencedores desta primeira edição do torneio (Divulgação)

Dezesseis b-boys e 16 b-girls que se enfrentaram em batalhas de um contra um. Na final feminina, a alemã Jilou venceu a colombiana Luma. Já na masculina, Sunni usou a critividade para mostrar os fundamentos do breaking, mas Leony respondeu com movimentos expressivos. Os dois brincaram um com ou outro no ritmo da música dentro dos 40 segundos de apresentação. Com a torcida a favor, o brasileiro foi quem impressionou os juízes e levou quatro votos contra apenas 1 a favor de Sunni.

Projeção

O breaking ganhou força e se popularizou nos Estados Unidos com a ascensão do hip-hop, na década de 80. Mas sua origem remonta a pelo menos uma década antes, quando surgiu da dança, nos guetos de Nova York. Hoje, ele mistura várias vários influências, como capoeira, por exemplo. O breakdance, como também é conhecido, é um dos quatro elementos do hip hop, uma expressão social, artística e política americana. Os outros elementos são o DJ, o MC e o grafite.