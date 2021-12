Seleção masculina de futsal é convocada para treinos em São Paulo

O técnico Marquinhos Xavier convocou a seleção masculina de futsal para um período de treinos na cidade paulista de Sorocaba entre os dias 12 e 20 de dezembro. Esta é a segunda oportunidade na qual a equipe se reúne após a conquista do terceiro lugar na Copa do Mundo, disputada na Lituânia.

Nesta convocação foram chamados tanto atletas que atuam no exterior como no Brasil, com exceção dos que defendem Cascavel e Magnus Futsal, finalistas da Liga Nacional de Futsal (LNF). A decisão da competição nacional será transmitida, a partir do próximo domingo (12), pela TV Brasil.

Convocados para a seleção:



Goleiros: Willian - Joinville e Françoar - Minas Tênis Clube.

Fixos: Marlon - Palma - ESP, Léo Santana - El Pozo - ESP e Allan - Atlético Erechim.

Alas: Valério - El Pozo - ESP, Marcênio - Barcelona – ESP, Matheus -Barcelona - ESP, Dyego - Barcelona - ESP, Pito - Barcelona - ESP e Arthur - Benfica - POR.

Pivôs: Ferrão - Barcelona - ESP, Rocha - Carlos Barbosa e Rafael Santos - El Pozo – ESP.