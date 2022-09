Segunda etapa do Circuito Paraense de Águas Abertas ocorre no próximo domingo (25), em Belém

Mais de 60 atletas são esperados para a Segunda etapa do Circuito Paraense de Águas Abertas, que ocorre neste domingo (25), em Belém. A prova terá 3 km de percurso, com a chegada na Escadinha da Estação das Docas. O torneio começa às 7h.

A competição é organizada pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA), em parceria com a Confederação Brasileira de Deportos Aquáticos (CBDA).

“A expectativa é que os atletas paraenses completem os 3 km, de forma que a prova na Baía do Guajará volte a ser tradição em nosso estado, além de revelar grandes atletas que possam representar nosso Estado em competições nacionais”, declarou o Flávio Ribeiro, coordenador do circuito.

Na competição, os atletas serão divididos em categorias do infantil ao Sênior M e Bombeiro (masculino e feminino). Flávio Ribeiro destacou que manter a tradição dos circuitos de natação aqui no Pará é muito importante para a preservação do meio ambiente.

"Através das Águas Abertas, os atletas e sociedade podem se preocupar com a consciência em garantir a preservação do meio ambiente, dos rios e lagos próximos à cidade. Além disso, trazer etapas nacionais do torneio possibilita o turismo na nossa região”, ressaltou o coordenador.

A competição também servirá como base para a escolha dos atletas paraenses que representarão o estado em competições nacionais.

Serviço

Circuito Paraense de Águas Abertas

Data: 25/10

Local: saída do Porto Reicon e chegada na Escadinha da Estação das Docas

Hora: 7h

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)