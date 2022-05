Segunda etapa do Campeonato Paraense de Tênis de Mesa ocorre em Belém, neste fim de semana

O Campeonato Paraense de Tênis de Mesa continua neste fim de semana, em Belém. É a segunda etapa do torneio promovido pela Federação de Tênis de Mesa do Pará (FTMPA). O evento ocorre no sábado (14) e domingo (15), das 8h às 18h, no Núcleo Esportivo da Seduc, na Travessa Dom Romualdo Coelho, bairro do Umarizal.

Segundo atualização da própria FTMPA, 150 atletas estão inscritos. São mesatenistas de Belém, Marabá, Barcarena e Parauapebas. Em disputa, para homens e mulheres, além das premiações em medalhas, estão também pontos importantes no ranking dos torneios estaduais.

São seis clubes participantes: a Assembleia Paraense, Pará Clube, Paysandu, Cabana Clube, Associação de Tênis de Mesa do Pará e Associação Marabaense de Mesatenistas. A entrada para o evento é franca.