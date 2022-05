Copa Catita de futevôlei dá oportunidade para atleta experientes e iniciantes

O futevôlei tem atraído diversos praticantes aqui em Belém. No último final de semana, ocorreu a primeira etapa da Copa Catita da temporada, no bairro de Canudos. O torneio reuniu 32 competidores que disputaram em par. A dupla campeã foi Diego Guimarães e Gerson Nylander.

Diego Guimarães conheceu a modalidade por meio do tio, há pouco mais de 20 anos. Desde então, o paraense pratica o esporte por diversão. Já a sua dupla, Gerson Nylander, é iniciante e começou a jogar futevôlei há cinco meses. Assim, os dois não esperavam sair com o primeiro lugar do torneio.

“Ele [Gerson] pediu para eu jogar com ele o torneio. Ele está jogando há cinco meses e conseguimos ser campeões, eu não imaginava nem que iríamos conseguir um pódio. A atmosfera do torneio é sempre muito bacana e é isso que me faz ir brincar”, relatou Diego Guimarães.

Diego Guimarães e Gerson Nylander. campeões da competição (Divulgação)

A Copa Catita surgiu como uma brincadeira de simpatizantes do esporte. Na primeira etapa não havia premiações, mas agora, os vencedores recebem passagens aéreas para Fortaleza.

“[Com] a pandemia, complicou as competições em todo o país. Agora, conseguimos voltar a realizar a Copa Catita já com atletas de outras localidades. Nosso torneio tem como objetivo mesclar esportistas de alto nível com praticantes do passado e iniciantes”, contou o organizador do torneio Marcelo Borges.

Futevôlei

O futevôlei é uma modalidade que reúne características do futebol e do voleibol tradicional, só que praticado na área. Normalmente, é disputado em duplas e tem crescido o número de adeptos ao esporte.

A próxima edição da Copa Catita deve ocorrer em junho, com duas categorias: iniciantes e Série A com um master ou Série B.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)