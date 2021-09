Salvaterra recebe estreia da Luta Marajoara nos Jogos Estudantis Paraenses

A luta marajoara estreia este ano nos Jogos Estudantis Paraenses (JEPs) de 2021. Está é a primeira vez que a modalidade faz parte do torneio estudantil estadual, que está na sua 62º edição. Além da luta marajoara, a luta olímpica também será sediada em Salvaterra.

A abertura da competição acontecerá nesta sexta-feira (24), na escola Salomão Matos, onde ocorrerá oficinas e cursos sobre as duas modalidades até o sábado (25).

Combates

Os combates ocorrem de sexta-feira (1º) até o sábado (2). A luta marajoara será realizada na Praia Grande de Salvaterra; já a luta olímpica ficará sediada na Escola Salomão Matos, ambas nas modalidades masculina e feminina.

A luta marajoara

Luta Marajoara ou Agarrada Marajoara é um tipo de combate corpo-a-corpo semelhante ao wrestling, praticado no norte do Brasil, principalmente nas festividades dos povoados do arquipélago do Marajó, onde o objetivo do combate é projetar o corpo do oponente de costas ao chão e domina-lo.

Luta olímpica

Luta livre olímpica ou luta estilo livre é uma forma de wrestling amador, esporte de combate e arte marcial praticada em todo o mundo. O objetivo da luta livre é jogar o oponente no chão e imobilizar suas costas no chão, chamado de "encostamento". Não se podem usar golpes traumáticos (socos e chutes), mas primariamente envolve grappling: a luta agarrada com técnicas de clinch, arremessos, controle e derrubadas.