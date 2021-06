Rodada suspensa do torneio de futsal ‘Bené Aguiar’ é remarcada pela Fefuspa

O departamento técnico da Federação de Futsal do Pará (Fefuspa), reunido à noite de quarta-feira (16), decidiu dar continuidade a rodada da semifinal do torneio Bené Aguiar, suspensa no dia 15 por problemas extraquadra.

O rodada terá seu seguimento nesta quinta-feira (17), obedecendo o programa já estabelecido. O jogo Esmac x Paysandu será retomado a 18’26 do tempo inicial com o placar de 1 a 0 para a Esmac e com os números de faltas de duas para a Esmac e cinco para o Paysandu.

“Sendo assim e por decisão em conjuntos com os clubes envolvidos, o jogo reiniciará nas mesmas condições em que foi paralisado, ficando seu início marcado para às 19h30, na quadra do Colégio Madre Celeste Marambaia. E o segundo jogo, entre Clube do Remo x A.Shouse, é às 20h30”, destaca Luiz Tanoeiro, diretor técnico.

Ele avisa que por conta da pandemia da covid-19 e pela determinação dos órgãos de saúde de Estado e Município, não será permitida a presença de público nos espaços ou locais de partidas, apenas atletas, comissão técnica das equipes e comissão de arbitragem.