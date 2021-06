Remo realiza peneirada para o futsal nas categorias Sub-16, Sub-17 e Sub-20

O Remo abriu inscrições para jovens que queiram ingressar no futsal azulino e defender o clube na temporada 2021. O Leão Azul fará uma peneira no dia 12 de junho, no Ginásio Serra Freire, em Belém, nas categorias Sub-16, Sub-17 e também Sub-20.

As inscrições no valor de R$30 podem ser feitas na secretaria do Ginásio Serra Freire, de segunda a sexta, das 8h às 19h e no sábado das 9h às 14h. O candidato precisa apresentar uma cópia do RG e no ato da inscrição e deverá estar presente um responsável legal (pai ou mãe), para que seja assinada a autorização, isso em caso de jovens menores de idade.

Os atletas serão avaliados pela comissão técnica azulina, com os testes para as categorias Sub-16 e Sub-17 iniciando às 13h. Já para a turma do Sub-20 os testes terão início às 15h30. É necessário que os candidatos estejam utilizando tênis de futsal, meião, short e camisa. Mais informações nos números (91) 982175918 e (91) 983919261.