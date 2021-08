Remo e Tuna representam o Pará na 24° edição da Taça Brasil de Futsal Sub-15

O Clube do Remo e a Tuna Luso são os representantes do Pará na 24° edição da Taça Brasil de Futsal Sub-15 masculino (Divisão Especial). O campeonato ocorre entre os dias 15 e 21 deste mês, em Belém, no Núcleo de Esporte e Lazer (NEL/SEDUC). O torneio terá a participação dos 12 melhores clubes do Brasil.

Esta é a primeira vez que o Pará recebe a competição da categoria Sub-15. O evento era para ocorrer na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), mas por conta da pandemia, foi transferido. Apesar das dificuldades com o local, o presidente da Federação de Futsal do Pará (FEFUSPA), Davi Leal, disse que a perspectiva é de um bom torneio.

“A expectativa é muito boa. É um evento inédito aqui no Pará, Tivemos alguns problemas logísticos, mas vamos procurar fazer o melhor. A ideia é que o Pará volte a receber essas competições de nível nacional”, afirmou o presidente.

O Remo está no grupo A, junto com o INCODEF Futsal (PR), SERP (GO) e Esporte Clube Vivaz (RR). Já a Tuna está na chave B e enfrentará na primeira fase os times ARUC (DF), Oximania (SE) e W&F Futsal (CE).

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)