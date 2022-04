Remo conquista o título Torneio da FPB com 100% de aproveitamento; Paysandu fica em terceiro

O Remo conquistou nesta semana o título do Torneio da Federação Paraense de Basketball (FPB) na categoria masculino Sub-17, ao vencer a equipe JP8 pelo placar de 55 a 45. A partida foi disputada no Ginásio Serra Freire, em Belém, com o Leão Azul soberano na competição e ficando com a taça.

A equipe comandada pelo técnico Giovanni Martins, teve uma campanha perfeita, com cinco jogos e cinco vitórias. O comandante azulino comemorou o primeiro título do clube na temporada 2022 e já visa novas competições.

“O adversário valorizou demais o resultado que foi o título do torneio início, mas os atletas souberam administrar a partida, mesmo com as dificuldades e garantimos o título de campeão porque tivemos competência na defesa e tranquilidade para pontuar. Agora é trabalhar para as próximas competições sub-17 que vem por aí”, disse, Giovanni Martins.

O Leão Azul teve na competição duas equipes, uma Sub-17 e a outra Sub-16, que atuou para pegar ritmo de jogo e serviu de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro de Clubes. Os meninos do Sub-16 ficaram na terceira colocação ao derrotar o Paysandu pelo marcador de 46 a 42.