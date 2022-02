Ala-armador paraense conquista mundial de basquete com Flamengo

Após oito anos de jejum, o basquete do Flamengo voltou a dominar o mundo, ao vencer o Burgos, da Espanha, na final da Copa Intercontinental, no último domingo, em jogo disputado em Cairo, no Egito. A vitória rubro-negra teve um sabor especial para o ala-armador paraense Matheus Leoni, que faz parte do time campeão do mundo.

VEJA MAIS

Matheus ‘Pará’ Leoni tem 1,90 de altura e 19 anos. Começou carreira na Assembleia Paraense, seguindo por Paysandu e Palmeiras. Depois de uma temporada na Espanha, o atleta voltou para o Brasil, já vestindo a camiseta do Mengão.