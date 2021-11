Quarta etapa do Parazão de Tênis de Mesa ocorre neste fim de semana

O Ginásio do Sesi, em Ananindeua, recebe no sábado (6) e no domingo (7) a quarta etapa do Campeonato Paraense de Tênis de Mesa. Seis equipes participam dao torneio: Paysandu, Pará Clube, Assembleia Paraense, APTM, Cabana Clube (Barcarena) e AMM (Marabá). No total, serão 110 atletas. As partidas ocorrem entre 8h e 18h de cada dia.

O presidente da Federação Paraense de Tênis de Mesa (FTMPA), José Jesus comentou sobre o crescimento do esporte no estado. De acordo com o mandatário, há um salto qualitativo dos competidores, o que pode ser notado nos resultados: "Em todas as etapas do Campeonato Paraense têm vindo muitos atletas. E muitos têm tido êxito também no Brasileiro, trazendo muitas medalhas para o Pará", comemorou.

Após esta edição do Parazão de Tênis de Mesa, o foco passa a ser o Campeonato Brasileiro. O torneio ocorre entre os dias 4 e 12 dezembro, em Joinville, Santa Catarina. A delegação paraense, que vai para o nacional, conta com 35 atletas:

"O objetivo é deixar o esporte bem atrativo para que a gente consiga o patamar novamente que o tênis de mesa paraense já teve. Mesmo com as grandes dificuldades que o esporte amador tem para se manter, mas nós estamos firmes na luta", concluiu o presidente da Federação, que ainda busca apoio e patrocínio para conseguir uniformes para que os atletas possam competir.