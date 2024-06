Próximo adversário do Paysandu, América-MG é o único time invicto na Série B; confira

Após conquistar o quarto título da Copa Verde, o Paysandu vai encarar o América-MG na Série B do Campeonato Brasileiro. Na sétima rodada, o Papão ainda busca a primeira vitória na competição e luta para sair da zona de rebaixamento. No próximo jogo, o desafio da equipe bicolor não será simples, já que o Coelho é o único time da Segundona que ainda não perdeu na disputa.

Na quarta posição da tabela, com 15 pontos, até o momento, foram quatro vitórias e três empates no campeonato. O time mineiro está atrás apenas de Santos, Avaí e Goiás - atual líder da Série B. A última vitória do Coelho foi em cima do Peixe, por 2 a 1, no estádio Raimundo Sampaio, na sexta-feira (24).

Enquanto isso, o Paysandu está na 18º posição, com apenas cinco pontos, 10 a menos que o próximo adversário. Em casa, o Bicola busca tirar a invencibilidade do Coelho e, embalados pelo título da Copa Verde, iniciar uma recuperar na Segundona.

A boa fase do América-MG se estende do Campeonato Mineiro, onde o clube chegou até a semifinal e foi eliminado pelo Atlético-MG. Uma das características e pontos positivos do time é o equilíbrio entre o setor defensivo e o ofensivo.

O time tem o quarto melhor ataque do campeonato, com 12 gols. Apenas Santos, Goiás e Ceará marcaram mais que a equipe mineira. Além disso, o Coelho ainda possui uma das defesa menos vazada da Série B, com apenas seis gols sofridos.

Além do equilibro entre o ataque e a defesa, outro detalhe chama a atenção no América-MG: o time não tem um "homem-gol". Atualmente, os principais goleadores da equipe na Segundona são Fabinho e Renato Marques, com três gols cada.

Para a partida contra o Papão, o treinador Cauan de Almeida terá que lidar com uma baixa: o atacante Vinícius sofreu uma lesão por estresse na coluna.

O jogo entre Paysandu e América-MG ocorre nesta terça-feira (4), às 21h30, na Curuzu. O duelo terá transmissão lance a lance de OLiberal.com.