Projeto social de futsal que ensina crianças no Guamá está arrecadando brinquedos; saiba como ajudar

Um projeto social que ensina futsal para crianças e adolescentes no bairro do Guamá está recebendo doações de brinquedos e cestas básicas para entregar para meninos e meninas neste Natal.

Criado há quase dois anos, o projeto “Bons de Bola” tem o objetivo de tirar e incentivar a educação das crianças do bairro do Guamá. Aulas ocorrem todo o sábado em uma quadra de esportes localizada na rua Augusto Corrêa. Atualmente, 80 crianças de 7 a 14 anos são atendidas no projeto. Para participar, os coordenadores cobram que o aluno esteja matriculado na escola e mantenha boas notas.

“É realizado todos os sábados. Nós damos aula de futsal para crianças ali da comunidade do Riacho Doce, Tucunduba. Não cobramos nenhuma taxa para as crianças. O que nós cobramos é educação. Por meio do esporte a gente busca e4ducação9 das crianças. Quando comecei o projeto notei que as crianças não estavam matriculas nas escolas, não faziam curso, não tinham preparo. Por isso pedimos que estejam matriculas e que tenham médias boas, as notas azuis”, explicou Yago Hugo, um dos coordenadores do projeto.

Para ajudar, basta entrar em contato pelo instagram do projeto (@projetobonsdebola) ou pelo número (91) 99964-8928.