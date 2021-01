Procurado pela Interpol, famoso golfista argentino é preso no Rio pela Polícia Federal

A estrela do Golf argentino Angel Cabrera, de 51 anos, foi preso na última quinta-feira pela Polícia Federal no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Cabrera estava foragido e na lista da Interpol, acusado de agredir e ameaçar suas ex-mulheres. A informação foi divulgada pelo site "g1".

Uma das vítimas, Cecília Torres, afirma ter levado socos no rosto e recebido ameaças de morte. De acordo com a PF, o argentino também responde por furto simples, ameaças e desobediência reiterada a autoridades, nos anos de 2016, 2018 e 2020.

Cabrera, chamado de "El Pato" como jogador de golfe, venceu o W.S Open em 2007 batendo o americano Tiger Woods, uma lenda do esporte. Ele também venceu, em 2009, o Masters, tornando-se, então, o primeiro sul-americano a ganhar as duas competições mais tradicionais do golfe.

O golfista estava impedido de deixar a Argentina, mas não respeitou a decisão. De acordo com o jornal Clarín, ele foi aos Estados Unidos e participou de torneios em 2020, mas deixou o país após o término do visto. Ele chegou ao Rio no dia 31 de dezembro.