Primeira arena gamer pública do norte será inaugurada em Belém na próxima quarta-feira (5)

A primeira arena gamer pública da região norte será inaugurada na próxima quarta-feira (5), nas instalações do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O projeto pioneiro é do Governo do Pará, realizado por meio da Secretaria do Estado de Esporte e Lazer (Seel). A cerimônia de inauguração ocorrerá às 11h.

Com a sede dentro do estádio histórico, o espaço esportivo recebeu o nome de Arena Gamer Mangueirão. O principal objetivo da iniciativa é promover o e-sports na região, focando na democratização do acesso às pessoas apaixonadas por esportes eletrônicos.

Os e-sports são um dos esportes que mais crescem no mundo. Diversas ligas e campeonatos tem se popularizado entre os jovens e o Brasil também acompanhou esse movimento. De acordo com dados divulgados pelo governo, em 2023, foram movimentados mais de R$ 12 bilhões no país, sendo, assim, o maior mercado de gamer da América Latina.

O projeto funcionará de forma gratuita e será uma grande oportunidade para que jovens e adultos se tornem grandes cyberatletas ou se especializar em áreas como livestreaming, e-sports Caster e design multimídia.

Serviço

Arena Gamer Mangueirão

Abertura: 05/06/2024 às 11h

Encerramento: 05/06/2024 às 13h

Local: Novo Mangueirão - LADO B

Endereço: Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém–PA