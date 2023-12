Nícolas srN ganha prêmios de Atleta e Revelação feminina de 2023 e gera protestos da oposição

Parlamentares da oposição criticaram, em suas redes sociais, a premiação de Nícolas Niederauer, chamado de “Nícolas srN”, como “atleta feminina de 2023” e "Revelação Feminina", pelo Prêmio eSports Brasil, o maior evento privado dedicado a profissionais de jogos eletrônicos na América Latina. Nicolas, que tem 16 anos, se classifica como “não binário”, ou seja, não se identifica nem como mulher, nem como homem.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) publicou um vídeo em suas redes sociais da premiação e escreveu: "“As mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres.” Ferreira, Nikole".

Quem também questionou a escolha de Nocolas foi a deputada federal Carla Zambeli (PL-SP). "Aqui não se trata de orientação sexual!!! Atleta revelação feminina que é homem, se veste como homem e você acha normal esta “concorrência” dentro do esporte??? Não é possível!!! Onde estão as feministas? O Atleta NÃO BINÁRIO, não se identifica nem como homem e nem como mulher e integra uma equipe de mulheres… prestemos atenção!!! As mulheres estão perdendo espaço para HOMENS que se sentem mulheres", escreveu a parlamentar.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também se manifestou. "Assista o vídeo abaixo. Atenção: não é montagem. Lembrando: que o mundo dos games tem imensa influência sobre crianças e adolescentes. Se você não mostrar a verdade para seus filhos, a esquerda vai impor a mentira", escreveu.

Após a repercussão, Nícolas SrN virou alvo de ofensas transfóbicas e ameaças nas redes sociais e trancou os perfis que mantinha. "Após o ocorrido, ficou claro que ainda há um grande caminho a ser percorrido para a modalidade Inclusiva ser mais do que uma categoria. Esse espaço que deveria ser para celebrar os talentos cis, trans e não bináries, mostrou que, mesmo dentro de uma bolha como essa, o preconceito segue enraizado. Todas as medidas legais e cabíveis neste caso serão tomadas. SrN agradece o suporte de todos que se solidarizaram”, disse Nícolas.

A deputada Erika Hilton (PSol), ativista dos direitos LGBTI, solicitou ao Ministério Público Federal (MPF) a abertura de investigação sobre o caso.