Ator global aparece com unhas vermelhas e dispara: 'Tenho problema é com os padrões'

Daniel Blanco chamou a atenção dos seguidores após aparecer com as unhas pintadas. A cor da vez é o vermelho. O ator que já fez parte do elenco de "Malhação" e "Totalmente Demais" resolveu usar seu perfil no Instagram para falar sobre o assunto e responder seus admiradores.

"Se eu fosse mulher, vocês me fariam essa pergunta?", indagou o ator. "Por que eu pinto a unha? Pela mesma razão que você: porque eu acho bonito", acrescentou.

Daniel diz, ainda, que não fica ofendido com as pessoas que o abordam fazendo a mesma pergunta. "Significa que eu gosto de fazer o que eu quero com o meu corpo e a minha mão", disparou.

Os seguidores também perguntaram se o ator se identificava como não-binário. "O mundo seria muito mais fácil se todo mundo fosse não-binário, esse negócio de gênero causa muita guerra. Mas, me identifico como homem, desde sempre, e não tenho o menor problema com isso", ele respondeu.

"O que eu tenho problema é com os padrões impostos pela sociedade, de como eu deveria me comportar, agir e falar só pelo fato de eu me identificar como homem. Isso, sim, me incomoda", finalizou.