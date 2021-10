Popó recebe indicação para concorrer a vaga no Hall da Fama do Boxe

O ex-campeão mundial de boxe, Acelino ‘Popó’ Freitas pode fazer parte do seleto grupo do Hall da Fama da modalidade. Nesta quarta-feira, o lutador celebrou nas redes sociais a sua indicação ao International Boxing Hall of Fame.

“Eu estou muito feliz e honrado por ingressar na seleta lista do International Boxing Hall of Fame, ao lado de grandes ídolos e lendas do boxe no mundo. Todos são merecedores. Isso é um grande reconhecimento e é histórico para o Brasil. Se Deus quiser, eu estarei entre os três eleitos para o International Boxing Hall of Fame 2022”, escreveu Popó.

O pugilista concorre com outros 41 lutadores da categoria, entre eles, o antigo adversário Joel Casamayor e o americano Roy Jones. Apenas três atletas são escolhidos para o Hall da Fama em 2022. A votação é feita por jornalista especialistas, ex-lutadores e membros da organização.

Até agora, o único representante do Brasil no International Boxing Hall of Fame é o ex-campeão mundial peso-galo e peso-pena Éder Jofre.

Na carreira, Popó tem 41 vitórias, 34 por nocaute, e apenas duas derrotas. Foi campeão dos superpenas pela Organização Mundial de Boxe (WBO) e pela Associação Mundial de Boxe (WBA), além de ter conquistado duas vezes o título mundial dos leves pela WBO.