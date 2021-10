VÍDEO: Clube da Segundinha ganha torcida do ex-campeão mundial de boxe Popó

Sem disputar a elite do Parazão desde 2008, o Vênus está no grupo D da Série B do estadual, ao lado do Paraense, União Paraense e Amazônia Independente. E para superar os rivais, a equipe de Abaetetuba vai contar com um torcedor ilustre: Acelino Freitas, o Popó, ex-lutador e tetracampeão mundial de boxe.

Em um vídeo divulgado pela assessoria do clube, Popó, que teve uma passagem por Belém, na preparação para a luta com o humorista Whindersson Nunes, visitou Abaetetuba, a convite do Vênus. Popó recebeu uma camisa do Azulão e deixou sua torcida:

O Vênus estreia no domingo (17), às 9h30, contra o União Paraense, no Souza. Já a luta entre Popó e Whindersson ocorre entre o fim de outubro e início de novembro. A data correta ainda será anunciada.