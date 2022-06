Popó anuncia que luta contra argentino deve marcar despedida dos ringues: ‘Fiz tudo pelo esporte’

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas anunciou que deve se despedir dos ringues este ano. Segundo informações do GE do Amapá, o ex-pugilista afirmou que fará sua última luta no dia 25 de setembro, no Paraná. O combate será contra um atleta argentino. O lutador brasileiro disse que espera fazer uma boa luta para fechar o seu ciclo no esporte bem.

“Já fiz tudo pelo esporte e deixei meu nome. E fechar contra um argentino. Nada melhor que bater em argentino. Todos que já lutei eu nocauteei. No boxe a disputa é igual no futebol, quando joga Brasil e Argentina, é pau a pau, sempre é bom lutar contra eles", declarou Popó.

Popó estava em um evento na última terça-feira (21), em Macapá. O tetracampeão palestrou para crianças e adolescentes da cidade.

Nas redes sociais, o ex-pugilista fez um suspense para anunciar o adversário da “luta mais difícil da vida”. Ao que tudo indica, o nome será revelado no próximo dia 23 de junho.

No início do ano, Popó enfrentou o youtuber Whindersson Nunes em uma luta de exibição. Com isso, a expectativa era de que o lutador continuasse com combates voltados para o entretenimento.

Em 2017, Popó já havia feito sua despedida oficial do esporte contra o mexicano Gabriel “El Rey” Martinez. A luta foi realizada em Belém e o lutador brasileiro venceu o combate.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)