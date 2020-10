Piloto paraense participa do Mercedes-Benz Challenge

Claudio Batista [Batata], corredor do kart, aficionado pela velocidade em pista, ensaiou novo desafio no automobilismo brasileiro.

Batata participou da quinta etapa do Mercedes-Benz Challenge, campeonato chancelado pela montadora alemã, realizado no final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Como estreante numa prova tradicional do circuito brasileiro de automobilismo, Batata encarou os obstáculos, mas garantiu que a experiência foi boa. “Mesmo a corrida não sendo ótima, no entanto, ganhei experiência”, relata.

Nas tomadas de tempo, na véspera da prova, carro travou, ainda assim Batata, largou no P14, chegou na P11.

Na prova oficial, Batata largou na P11, depois pulei pra P9, aí errei e cai pra P12. Entrei safetycar depois de um acidente e, segurou umas 4 voltas”. Já relargada eu passei pra P6 até à curva do lago, mas o retrovisor tava pesando e espalhei na curva. Me tocaram por trás e rodei ... aí complicou tudo, cai pra último e fui remando até o final, sem reclamar. A gente aprende errando e garanto estar presente na prova de 29 de novembro”, afirma

Cláudio Batata, na participação do MB Challenge, conta com apoio da Jurunense, Votomassa e Quality Esquadrias.