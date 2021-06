Piloto paraense garante dois pódios no Mercedes-Benz Challenge em São Paulo.

O piloto paraense de Parauapebas, Vinny Azevedo, começou de forma excelente no Mercedes-Benz Challenge, em prova neste domingo (6). Ele garantiu dois pódios de segundo lugar e largou muito bem na disputa do campeonato após a primeira etapa, disputada no último domingo, no Autódromo de Interlagos.

“Foi um final de semana perfeito e que deixa muito boas expectativas para a sequência do campeonato”, comentou.

“Tive uma boa classificação e nas corridas o carro se comportou muito bem, chegando a ficar na liderança em alguns momentos. É um início de temporada que mostra que seremos competitivos”, completou.

O paraense, filiado à Federação Paulista de Automobilismo [FPA] tem em seu carro o patrocínio do Banpará e mais o apoio da EducaCoin, Ong OPA Brasil e ZAZ Produções e Eventos.

Com os dois pódios em Interlagos, Vinny Azevedo está na vice-liderança do campeonato e já se prepara para representar o Estado na etapa marcada para o dia 18 de julho, também em São Paulo.

“Será uma temporada de muitas disputas, com os carros equalizados e o nível dos pilotos aumentando. Vou me preparar muito para buscar a primeira vitória”, assegura.

Classificação após a 1ª etapa – Categoria C300

1º - Witold Ramasauskas, 54

2º - Vinny Azevedo, 46

3º - Paulo Baldini/Orlando Maia, 34

4º - Pablo Marçal, 31

5º - Marcelo Torrão/Léo Garcia, 30 pontos

6º - Estefano Boiko Jr, 22 pontos

7º - Alexandre Navarro, 18 pontos

8º - Rafa Maeda, 17 pontos

9º - Marcelo Romani, 15 pontos

10º - Rodrigo Detilio/Marcio Giordano, 13 pontos