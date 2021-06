Piloto do Remo defende a liderança da Fórmula Vee em Interlagos

O piloto do Remo, o paraense Augusto Santin, volta às pistas nesse final de semana para a terceira e quarta etapas do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, em Interlargos, em São Paulo-SP.

Com duas vitórias nas duas primeiras quatro provas de 2021, Santin é o atual líder na classificação geral, além de estar na frente também da categoria máster, com pilotos acima dos 40 anos

“O campeonato começou muito disputado, principalmente em razão dos ajustes para deixar os carros com a mesma configuração, para que o piloto se destaque. Tanto que nas quatro primeiras provas tivemos três vencedores diferentes. Eu consegui vencer duas e assumi a liderança. Vou agora tentar ao menos repetir este desempenho”, disse.

O objetivo do piloto do Clube do Remo é não vacilar no ajuste do carro para evitar acidentes. “Este ano, temos muitos novos competidores, e por isso é preciso ter cuidado para evitar um acidente que pode até te tirar da pista e custar pontos importantes no campeonato. Por isso, é preciso acelerar e também correr com a cabeça”, finalizou.

A etapa deste fim de semana em Interlagos será mais uma vez disputada sem público. Pilotos e equipe técnica passarão por teste de covid-19 e será exigido o uso de máscara e distanciamento social na área dos boxes.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Sábado (5) - Terceira etapa

Treino classificatório das 7h30 às 7h45

1ª bateria: largada às 10h50 (12 voltas ou 30 minutos)

2ª bateria: largada às 14h50 (12 voltas ou 30 minutos)

Domingo (6) – Quarta etapa

Treino classificatório das 7h45 às 8h

1ª bateria: largada às 10h15 (12 voltas ou 30 minutos)

2ª bateria: largada às 15h45 (12 voltas ou 30 minutos)

Classificação geral do Campeonato Paulista de FVee após 2 de 10 etapas:

1) Augusto Santin - 76 pontos

2) Wallace Martins - 70

3) Laurent Guerinaud - 60

4) André Suenaga - 40

5) Daniel Rienda - 39

6) Gaerson Zarpelão Jr - 37

7) Saulo Soares - 36

8) Rodrigo Pereira - 29

9) André Gouvea – 28

10) Vitor Lombardi – 28

11) Bruno Barbieri – 25

12) Renan Caseta – 19

13) Kaue Baroudi – 11

Classificação da FVee Máster (pilotos acima de 40 anos):

1) Augusto Santin – 80 pontos

2) Laurent Guerinaud – 70

3) André Suenaga – 56

4) Daniel Rienda – 56

5) Saulo Soares – 50

6) Rodrigo Pereira – 38