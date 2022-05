Piloto da Fórmula 1, Sebastian Vettel tem bolsa roubada e persegue ladrões com patinete

O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel teve a bolsa furtada na manhã da última segunda-feira (23), em Barcelona, na Espanha. Com isso, de acordo com o jornal El Periódico, o alemão decidiu seguir a localização de seus fones de ouvido e perseguiu os ladrões com um patinete elétrico. A Aston Martin, equipe do piloto na F1, confirmou que o roubo aconteceu.

“Uma bolsa pertencente a Sebastian Vettel foi roubada em Barcelona esta manhã. Ele tentou encontrá-la usando seu iPhone para rastrear seus fones de ouvido que estavam em sua bolsa; mas quando localizou os fones de ouvido, encontrou-os abandonados e, portanto, não conseguiu localizar sua bolsa roubada”, disse o comunicado da equipe.

Ainda segundo o jornal espanhol, os fones, descartados pelos ladrões, foram encontrados pelo piloto no distrito de Ciutat Vella, no Centro Histórico de Barcelona. No entanto, Vettel não conseguiu recuperar seus documentos.

Vettel teria sido roubado em frente ao hotel em que estava hospedado, na cidade de Barcelona, para o GP da Espanha, que foi vencido por Max Verstappen, no último domingo (22).

No GP da Espanha, Sebastian Vettel terminou a corrida em 11°, fora da zona de pontuação. Com isso, o tetracampeão segue na 14º posição do campeonato, com quatro pontos.