Dia Mundial da Atividade Física: profissionais citam importância de exercícios regulares para saúde

Neste domingo (06), celebra-se o Dia Mundial da Atividade Física e o Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. A data, instituída em 2002, tem como objetivo alertar sobre os riscos do sedentarismo e reforçar a relação entre a prática de atividades físicas, a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida.

Para ajudar os leitores a compreender melhor a importância da atividade física diária e como ela pode transformar uma vida, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrevistou o educador físico Rodrigo Silva, do Studio Sua Saúde, e sua aluna Luana Vaneli, que atualmente trabalha como professora. Há pouco mais de um ano, eles começaram a trabalhar juntos em busca de perda de peso e de uma vida mais saudável.

O educador físico Rodrigo Silva destacou a importância da atividade física diária e como ela pode influenciar positivamente as partes mais vitais do corpo, como o coração e as artérias. Além disso, ele enfatizou que os exercícios são fundamentais para prevenir doenças e infecções, graças ao fortalecimento da resistência do sistema imunológico.

“A redução de gordura corporal é um dos principais objetivos. O aumento de massa muscular, através do treino de resistência, estimula a hipertrofia, melhora a qualidade de vida também na parte cardiovascular, fortalece as artérias do coração, os ossos e as articulações, além de proporcionar uma melhoria na postura e no sistema imunológico”, explicou o educador físico.

A prática regular de atividade física foi essencial para ajudar Luana Vaneli a transformar sua vida, melhorar sua saúde física e emocional, e alcançar seus objetivos profissionais. Após várias tentativas de emagrecer, Luana enfrentou o chamado "efeito sanfona", que a impedia de manter um corpo saudável. Em 2024, após ser aprovada nos concursos da Polícia Militar e dos Bombeiros, ela precisava perder peso para realizar os testes de aptidão física. Foi então que decidiu se dedicar ao mundo fitness, focando na musculação e em uma alimentação mais saudável.

“Eu já havia tentado emagrecer diversas vezes, seguindo dietas malucas e uma alimentação desregulada. Acabava sempre caindo no efeito sanfona: emagrecia rapidamente, mas engordava tudo novamente. Em 2024, fui aprovada nos concursos da PM e dos Bombeiros, mas estava com IMC no segundo grau de obesidade e idade corporal equivalente a 51 anos. Foi nesse momento que decidi focar realmente na musculação e em uma alimentação mais saudável para conseguir fazer o teste de aptidão física”, relatou Luana.

Um passo de cada vez

O personal Rodrigo continuou explicando que, apesar de ser difícil no início, é totalmente possível manter uma rotina com exercícios físicos diários. Ele esclareceu que definir metas claras e reais, escolher uma atividade física com a qual a pessoa se identifique, é crucial para dar o primeiro passo. Além disso, destacou a importância de ser acompanhado por um profissional.

“Definir metas claras e reais é importante. Escolher uma atividade física que você gosta também é imprescindível. Comece devagar e vá evoluindo progressivamente. É importante criar uma rotina e um plano, pois cada pessoa tem sua realidade. E o mais importante, sempre acompanhado de um bom profissional”, explicou Rodrigo.

Essas dicas mudaram completamente a mentalidade de Luana, e foram graças a elas que ela conseguiu perder 33 kg em apenas 10 meses. Anteriormente, a aluna sentia vergonha do seu corpo e sofria com baixa autoestima.

“Antes, eu usava manequim 50/52, tinha vergonha do meu corpo e não gostava de tirar fotos de corpo inteiro. Olhava-me no espelho e era como se não reconhecesse a imagem refletida. Hoje, estou usando manequim 38/40 e sinto que a pessoa que vejo é a verdadeira Luana”, disse.

Segundo ela, ter uma boa alimentação, beber água frequentemente e praticar esportes que gosta é o que a ajuda a manter uma boa qualidade de vida. “O principal para mim é uma alimentação equilibrada, ter uma boa ingestão de água, faço musculação cinco vezes por semana, corro e faço natação. Não me privo de comer o que gosto, mas ajusto bem a quantidade para caber dentro da minha dieta”, contou Luana.

Exércitos adequados para as diferentes faixas etárias

Rodrigo encerrou a entrevista deixando uma dica para os leitores de O Liberal, esclarecendo quais atividades físicas são mais adequadas para diferentes faixas etárias e condições físicas.

Crianças e Adolescentes (5-17 anos): jogos e brincadeiras ativas, esportes coletivos como futebol, vôlei, handebol, corrida, natação, artes marciais e exercícios de resistência leve. Essas atividades promovem o desenvolvimento motor e social.

Jovens e Adultos (18-60 anos): musculação para hipertrofia e resistência muscular, corrida, ciclismo, esportes coletivos, treinos funcionais, HIIT e pilates para mobilidade e equilíbrio.

Idosos (acima de 60 anos): exercícios de resistência como musculação, hidroginástica (baixo impacto nas articulações), pilates e yoga para mobilidade, flexibilidade e fortalecimento do core.

Procurar ajuda médica é imprescindível

Apesar de a prática de exercícios ser essencial para manter a qualidade de vida, é importante lembrar que começar qualquer tipo de atividade física sem uma avaliação médica prévia não é recomendada. O médico generalista Lucas Blans destacou a importância de procurar um profissional antes de iniciar a prática de se exercitar diariamente.

“Ao iniciar a rotina de exercícios físicos, normalmente o paciente gera uma situação de estresse físico e metabólico controlado, mas que exige do corpo algumas modificações para se adaptar. Portanto, sem a devida avaliação, o paciente pode ficar exposto a situações que vão desde descompensações de comorbidades pré-existentes, como hipertensão arterial não tratada, até condições mais graves”, explicou o médico.

Médico generalista explica a importância de procurar um profissional antes de começar a praticar atividade física

O médico continuou detalhando os processos e os exames que o paciente deve ser submetido antes de começar a praticar exercícios. Segundo ele, a avaliação é necessária para testar a função dos principais órgãos e, com isso, identificar alterações tanto locais quanto sistêmicas que possam ser afetadas durante a prática de exercícios.

“É fundamental que, durante a avaliação clínica, o paciente participe ativamente, contribuindo para a coleta de uma anamnese completa. Isso envolve buscar possíveis histórias de sintomas ou doenças pessoais e familiares importantes”, explicou Lucas.