Confira quais são os melhores exercícios físicos para fazer em casa e como executá-los

Com a pandemia de covid-19, manter uma rotina fixa de exercícios físicos praticados em casa foi a verdadeira saída para aqueles que buscavam manter um corpo saudável e um bom condicionamento físico em meio ao caos do cenário pandêmico. Para outros, a facilidade de se exercitar em qualquer horário do dia foi o pontapé inicial para deixar o sedentarismo de lado e desfrutar dos benefícios que só a atividade física proporciona ao corpo humano, como a melhora na qualidade do sono, controle na ansiedade e alívio do estresse dos conflitos do dia-a-dia.

Não sabe por onde começar? A personal trainer Tainá Monteiro, formada em Educação Física pela Universidade Estadual do Pará (UEPA), falou com Oliberal.com e deu dicas com os melhores exercícios para fazer em casa. Confira.

VEJA MAIS

Qual o melhor exercício para fazer em casa?

Para a profissional, é importante priorizar exercícios multiarticulares, pois assim há uma maior solicitação de musculaturas envolvidas, algo que potencializa os resultados e o ganho de massa muscular. Para aqueles que buscam o emagrecimento, Tainá aponta que existem diversas estratégias, mas uma dica importante é mesclar exercícios aeróbicos com força. A profissional indica quatro exercícios que podem ser realizados em casa:

Agachamento com salto: para trabalhar a força e a potência muscular Polichinelo e Burpee adaptado: para trabalhar o corpo como um todo (membros inferiores e superiores) e, principalmente, a parte cardiorrespiratória Abdominal supra: para fortalecer os músculos do abdômen (reto abdominal)

Veja como executar os exercícios em casa

Como fazer agachamento com salto?

Fique em pé com a postura ereta, pés alinhados e braços retos na altura dos ombros Agache seu corpo até onde conseguir Faça o movimento de subida e dê um salto

Como fazer burpee adaptado?

Posicione as duas mãos em alguma cadeira ou no próprio sofá de casa Leve seu corpo para trás e para frente, dando um salto na volta do movimento

Como fazer polichinelo?

Fique em pé com as pernas fechadas e braços alongados na frente do seu corpo, deixando uma mão encostar na outra Abra e feche as pernas dando pequenos saltos sem sair do lugar, levando os braços acima da cabeça

Como fazer abdominal supra?

Deite com as costas bem retas no chão Flexione as pernas, mantendo os pés apoiados no piso Levante as costas do chão sem deixar o peito encostar no joelho

Quais cuidados devo ter ao praticar exercícios em casa?

Apesar da facilidade em acessar conteúdos sobre atividade física na internet, a personal trainer ressalta a importância de procurar um profissional de Educação Física para que um treino seja montado de acordo com a realidade do interessado e com o acompanhamento necessário, pois exercícios mal executados podem trazer graves lesões para aqueles que buscam manter a forma.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Ana Carolina Matos, de OLiberal.com)