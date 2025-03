Não gosta de academia? Descubra 5 alternativas de exercício físico

A musculação é uma modalidade de exercícios físicos focada na resistência muscular e desenvolvimento de força por meio do levantamento de pesos e aparelhos de resistência, comumente praticada em academias. Entretanto, muitas pessoas não se identificam com esse tipo de atividade ou não sentem-se confortáveis no ambiente da academia.



Yoga

Confira a seguir:

Prática milenar e de origem indiana, o yoga é uma prática que envolve o bem-estar a todos os níveis: mental, físico, emocional e espiritual. O yoga apresenta inúmeros benefícios que promovem melhoria da saúde do indivíduo que o pratica, desde melhoras na saúde mental e física.

O Yoga trabalha físico e mental em toda prática. Reprodução/ Shutterstock

Alguns dos benfícios do Yoga são :

Reduz peso Diminui ansiedade e os níveis de stress; Aumenta a flexibilidade e equilíbrio; Diminui a pressão arterial e reduz glicemia em diabéticos; Fortalece os músculos;



Funcional

O funcional é um método de atividade física realizado sem aparelhos da academia e que tem como objetivo melhorar a condição física, imitando movimentos normais do dia a dia com mais intensidade, acelerando o metabolismo. Serve também para fortalecer o abdômen, a região lombar e prevenir lesões.

O funcional é uma atividade de alta intensidade.Reprodução/ Istock

Outros benefícios também são:

Melhora do condicionamento físico e da capacidade cardiorrespiratória; Aumenta a força muscular; Promove o emagrecimento durante e após o treino Favorece a definição muscular; Melhora a coordenação motora.

Natação

A Natação é um esporte aeróbico que possui diversos benefícios para a saúde e é indicado para todas as idades, desde bebês até idosos, por ser um tipo de atividade física de baixo impacto. Também é indicada para pessoas que têm problemas de artrite, esclerose múltipla e dor na coluna.

A natação é uma modalidade indicada para todas as idades. Reprodução/ Internet

Confira outros pontos positivos da atividade física:

Auxilia no tratamento de doenças respiratórias, Auxilia no controle da dor em doenças crônicas, Promove flexibilidade Reduz calorias Fortalecimento muscular



Beach Tennis

O tênis de praia, mais conhecido como beach tennis, é um esporte praticado em uma quadra de areia com raquete, bola e rede, e requer bastante movimentação do corpo, já que é praticado na areia. Também é uma atividade física que pode ser praticada por crianças e idosos. Pode ser feita individualmente ou em grupo.

O Beach Tennis pode ser feito individualmente ou coletivo. Reprodução/ Internet



Seus benefícios são:

Aumento da concentração Reduz calorias e peso Diminui a ansiedade Aumento de resistência aeróbica (respiração) Melhora coordenação motora

Corrida

A corrida é uma prática corporal que envolve os músculos dos membros inferiores para deslocamento, mas movimenta todo o corpo. Apresenta alto gasto calórico em sua realização e pode ser praticada desde a infância. Também pode ser feita de forma individual e coletiva, assim como amadora e profissional.

A corrida é uma modalidade em alta e pode ser feita individual ou em grupo. Reprodução/Internet.

Além de gasto calórico, a corrida promove:

Melhora a qualidade do sono; Combate a depressão e ansiedade; Diminui o risco de diabetes, AVC e câncer Fortalece os ossos, diminuindo o risco de osteoporose; Fortalecimento muscular.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)