Patrício Pitbull dá show, nocauteia português na luta principal do Bellator 252 e mantém cinturão

O fã de MMA que acompanhou a luta principal do Bellator 252, evento que aconteceu nesta quinta-feira (12), em Uncasville, Connecticut (EUA), viu mais uma atuação magistral do brasileiro Patrício Pitbull. Campeão peso-pena e peso-leve, o potiguar encarou Pedro Carvalho e nocauteou o português no primeiro round, mantendo o título dos penas e passando para às semifinais do GP da categoria, onde terá pela frente Emmanuel Sanchez. Na outra semi, marcada para semana que vem, Darrion Caldwell encara AJ McKee Jr. O grande vencedor, vale lembrar, fatura o prêmio de US$ 1 milhão.

No combate que abriu a noite, pelo peso meio-médio, Khonry Gracie, filho da lenda Royce Gracie, enfrentou o americano Trevor Gudde e não teve tanta sorte, sendo nocauteado no terceiro assalto com uma joelhada de encontro. Agora, o faixa-preta de Jiu-Jitsu tem duas vitórias e duas derrotas no MMA.

Pitbull atropela português e mantém títuloAssim que começou a disputa, Patrício Pitbull mostrou porque é o campeão e dominou as ações. O primeiro sinal do nocaute veio com um knockdown em Pedro Carvalho, que aguentou. Na sequência, porém, não teve jeito. Com combinação certeira de cruzado e jab, o português foi à lona.

Esta foi a sexta vitória seguida do lutador brasileiro, dono de um cartel com 31 triunfos e quatro derrotas. Aos 33 anos, o Pitbull segue campeão duplo, vivo na corrida pelo GP dos Penas – onde vai enfrentar o americano Emmanuel Sanchez – e se consolida como o maior nome da história do Bellator.

Amosov derrota Storley e continua invictoNo co-main event, um duelo de invictos pela divisão dos meio-médios. Yaroslav Amosov e Logan Storley deram tudo de si, mas no fim o ucraniano levou a melhor. Mais inteiro fisicamente, Amosov conseguiu resistir as tentativas de queda do americano no primeiro assalto e, no segundo soltou bons golpes.

No terceiro e último round, Storley foi para o tudo ou nada e chegou perto de finalizar Yaroslav no mata-leão, mas o ucraniano conseguiu resistir e saiu com o triunfo por decisão dividida dos jurados. Com o resultado, Amosov aumentou seu cartel invicto para 25-0, enquanto Logan perdeu pela primeira vez.

Sanchez domina alemão e avança em GPNa luta que abriu o card principal, também pelo GP dos Penas, Emmanuel Sanchez não deu chances para o alemão Daniel Weichel. Dominando o duelo do início ao fim, Sanchez machucou o adversário no segundo round, quando encaixou bons chutes baixos e um gancho que fizeram Weichel sentir.

A partir desse momento, Emmanuel cresceu, com Daniel mostrando incrível poder de resistência. O alemão tentou apostar nas quedas no fim, mas era tarde demais. Por decisão unânime, Sanchez venceu, vingou o revés sofrido para Weichel e avançou às semifinais do GP, onde vai enfrentar Patrício Pitbull.

Nocautes brutais agitam o card preliminarO grande destaque do card preliminar foi o peso-pena Aaron Pico. Contra John de Jesus, a promessa dos Estados Unidos encaixou uma bomba que desnorteou Jesus, "apagando e acordando" o oponente na base do soco. Com o nocaute, Pico somou sua terceira vitória seguida. Também por nocaute, mas na base da joelhada, Roman Faraldo derrotou Pat Casey, enquanto Trevor Gudde venceu Khonry Gracie, filho de Royce.

RESULTADOS COMPLETOS:

Bellator 252 Uncasville, Connecticut (EUA) Quinta-feira, 12 de novembro de 2020

Card principal Patrício Pitbull derrotou Pedro Carvalho por nocaute no 1R Yaroslav Amosov derrotou Logan Storley por decisão dividida dos jurados Emmanuel Sanchez derrotou Daniel Weichel por decisão unânime dos jurados

Card preliminar Aaron Pico derrotou John de Jesus por nocaute no 2R Keri Taylor-Melendez finalizou Emilee King com um mata-leão no 1R Manny Muro derrotou Devin Powell por decisão unânime dos jurados Jornel Lugo derrotou Schyler Sootho por decisão unânime dos jurados Lucas Brennan derrotou Andrew Salas por decisão unânime dos jurados Roman Faraldo derrotou Pat Casey por nocaute no 2R Trevor Gudde derrotou Khonry Gracie por nocaute técnico no 3R