Passeio Ciclístico promove saúde e mobilidade sustentável em Belém; saiba como se inscrever

Passeio percorrerá 13 quilômetros pelas ruas de Belém com largada e chegada no Portal da Amazônia

O Liberal
12.01.26 14h40

Belém recebe no dia 25 de janeiro mais uma edição do Passeio Ciclístico SESI SENAI, iniciativa que une prática esportiva, lazer e incentivo à mobilidade sustentável. O evento está marcado para às 7h, com largada e chegada no Portal da Amazônia, e é promovido pelo SESI Pará em parceria com o SENAI Pará.

Em sua 13ª edição, o passeio reúne ciclistas de diferentes faixas etárias em um percurso urbano que atravessa áreas históricas da capital paraense. O trajeto principal terá aproximadamente 13 quilômetros, enquanto o tradicional Pelotão da Inclusão contará com um percurso reduzido de 5 quilômetros, voltado a pessoas com baixa mobilidade, reforçando o caráter acessível da ação.

Mais do que um evento esportivo, o Passeio Ciclístico SESI SENAI busca estimular novas formas de deslocamento nas cidades. Segundo dados da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), o uso da bicicleta como meio de transporte cresceu mais de 20% nas capitais brasileiras nos últimos anos, impulsionado por fatores como a busca por qualidade de vida e a preocupação com a redução dos impactos ambientais.

As inscrições custam R$30 e podem ser realizadas até o dia 20 de janeiro, ou enquanto houver vagas, por meio do site www.sesipa.org.br. Após o evento os participantes concorrerão ao sorteio de bicicletas, triciclos e handbikes.