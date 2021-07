Paratleta paraense Alan Fonteles tem arma apontada para o seu rosto por funcionário do Detran

O paraense Alan Fonteles, de 28 anos, que vai disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio a partir do mês de agosto, viveu momentos de tensão nesta terça-feira (27), em São Paulo. Segundo o campeão mundial e paralímpico, um funcionário do Detran paulista o agrediu e o ameaçou com uma arma.

VEJA MAIS

Em entrevista ao jornalista da TV Bandeirantes, José Luis Datena, Alan Fonteles teria ido retirar um carro que foi apreendido, mas, de acordo com o paratleta, após uma reclamação feita durante a vistoria do automóvel, a agressão ocorreu.

"Antes de retirar [o carro], o funcionário estava tratando muito mal, com falta de educação. Na hora de fazer vistoria no carro, vi que tinha uma porta amassada e um dos funcionários forçou o câmbio. Eu fui reclamar e ele não gostou, disse para eu reclamar com o governo para ser ressarcido. "Ele [funcionário] xingou a gente, partiu para cima do meu sogro. Ele bateu no meu sogro, conseguiu dar um soco na minha namorada. Eu fui para cima dele, ele me derrubou e a arma caiu da cintura dele. Ele pegou a arma e apontou para a gente", relatou Alan.

Multicampeão

Alan Fonteles vai para a sua quarta Paralimpíada e possui três medalhas na competição, sendo uma de ouro, em Londres-2012, e duas de prata, Rio-2016 e Pequim-2008, na modalidade atletismo. Ele também é recordista mundial nos 100 e 200 metros.