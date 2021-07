Paraense Alan Fonteles vai disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio

O paraense Alan Fonteles, de 28 anos, vai disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão. Ele foi um dos 253 integrantes, incluindo atletas sem deficiência, como guias, calheiros (bocha), goleiros (futebol de 5, para deficientes visuais) e timoneiro (remo), anunciados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) nesta terça-feira (6). A competição será disputada entre 24 de agosto e 5 de setembro.

Essa será a quarta paralimpíada de Alan Fonteles, que possui três medalhas na competição, sendo uma de ouro, em Londres-2012, e duas de prata, Rio-2016 e Pequim-2008, na modalidade atletismo. Ele também é recordista mundial nos 100 e 200 metros.

“É mais uma paralimpíada. Conquistei a vaga e estava ansioso para mais uma convocação. É a quarta, mas é como se estivesse indo para a primeira. A emoção de representar meu país, diante de tudo que estamos passando no Brasil e no mundo por causa da pandemia. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Para que possamos ir, competir e voltar bem para nossas famílias. Estou muito feliz e realizado também poder representar meu estado mais uma vez, que tanto me deu apoio e estrutura para participado da primeira paralimpíada em Pequim-2008. O estado será novamente representado e vou fazer de tudo para subir no pódio”, comentou em entrevista para O Liberal.

O atleta também comemorou a convocação na rede social.

Alan viaja para o Japão na primeira semana de agosto para aclimatação. As 14 modalidades (atletismo, bocha, canoagem, futebol de 5, goalball, halterofilismo, judô, natação, parabadminton, remo, tiro com arco, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado) vão ficar em Hamamatsu, cidade da província de Shizuoka fica a 260 quilômetros de Tóquio, que abriga a maior colônia do Brasil no país asiático.