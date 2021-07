Paraense Bruna Lima disputará os Jogos Paralímpicos de Tóquio

A paraense Bruna Lima irá disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio, em agosto. A convocação da jogadora de vôlei sentado foi anunciada pela Confederação de Voleibol para Deficiente (CBVD) nesta terça-feira (06).

Ao longo da última semana Bruna esteve junto com outras atletas da seleção feminina de voleibol sentado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, treinando e visando uma vaga entre as convocadas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio.

Recentemente, em entrevista para O Liberal, a paratleta falou sobre a possibilidade da convocação.

"Estou com uma expectativa muito boa para esta convocação, espero estar entre as meninas que irão para Tóquio. O vôlei sentado já está classificado. Eu estou em busca da vaga, estou lutando muito, trabalhando bastante e fico muito feliz e esperançosa do fato de poder representar o Estado do Pará na Seleção Brasileira, lá na Paralimpíada em Tóquio", disse Bruna.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)