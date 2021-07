Assista: Paratleta paraense vive expectativa da convocação para as Paralimpíadas de Tóquio

O Pará pode ter mais um representante nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que ocorre entre 24 de agosto a 5 de setembro deste ano. A paratleta de vôlei sentado Bruna Lima, moradora de Marituba, de 31 anos, aguarda a convocação da Seleção Brasileira, para o torneio mais importante do esporte que lhe deu uma forma de seguir sonhando:

"Estou com uma expectativa muito boa para esta convocação, espero estar entre as meninas que irão para Tóquio. O vôlei sentado já está classificado. Eu estou em busca da vaga, estou lutando muito, trabalhando bastante e fico muito feliz e esperançosa do fato de poder representar o Estado do Pará na Seleção Brasileira, lá na Paralimpíada em Tóquio", disse Bruna ao O Liberal.

Chegada à Seleção

Ao terminar o ensino médio, Bruna sofreu um acidente e precisou amputar a perna. No caminho da aceitação, ela encontrou uma oportunidade no vôlei sentado e, há dois anos, foi observada e chamada pela primeira vez à Seleção feminina:

"Em 2019, eu participei do Campeonato Brasileiro, representando um time de Maceió. Lá o treinador da Seleção Brasileira me viu em quadra, e aí teve o primeiro convite informal para uma possibilidade de participar da Seleção. Em dezembro do mesmo ano, já tive minha primeira convocação", contou Bruna.

Chance de representar o Pará

Apesar dos desafios que a deficiência traz, Bruna afirma que a presença na Seleção Brasileira lhe deu um incentivo a mais. A convocação, que ocorre na próxima terça-feira (6), é mais uma chance de representar o lugar de sua vida:

"A principal dificuldade em relação à minha deficiência, é minha locomoção da minha casa para o treino. Tem que pegar ônibus. Mas a Seleção brasileira me deu um gás, um ânimo de ser reconhecida. A região norte é muito apagada, no geral. Eu estando lá, representando meu Estado do Pará e o norte é muito gratificante", concluiu Bruna.