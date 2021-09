Paralimpíada: Com show do paraense Josemarcio, Brasil vence a Lituânia e está na final do goalball

Na madrugada desta quinta-feira (2), a Seleção Brasileira masculina de goalball venceu a Lituânia, atual campeã paralímpica por 9 a 5 e está na grande final dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, contra a China, que derrotou os Estados Unidos. Quem brilhou na semifinal foi o paraense Josemarcio, o “Parazinho”, que marcou seis gols e garantiu o Brasil na decisão.

A Lituânia abriu o placar, mas o Brasil virou o jogo, porém, como toda a reta final de competição, em uma partida pegada, a Lituânia conseguiu o empate, mas a primeira etapa terminou com o Brasil vencendo por 3 a 2.

No segundo tempo a equipe brasileira retornou mais eficaz e abriu uma boa diferença no marcador, chegando a estar vencendo por 7 a 2 e soube administrar a vantagem e terminou com o placar favorável de 9 a 5. Os gols do Brasil foram marcados por Romário, Leomon (duas vezes) e Parazinho (seis vezes).

Parazinho

Aos 25 anos, o atleta é natural de Santa Maria do Pará (PA), distante 114 quilômetros de Belém. Ele nasceu com atrofia óptica e possui apenas 40% da visão. Na adolescência ele conheceu o Instituto José Alvares de Azevedo, em Belém, que trabalha com educação com baixa visão e iniciou no esporte. Na temporada 2014 foi contratado pelo Sesi Mogi das Cruzes-SP e defende a equipe paulista até hoje. Ele esteve na Paralimpíadas do Rio de Janeiro 2016 e conquistou o bronze. Em 2017 foi eleito o melhor atleta de goalball do Brasil e em 2019 conquistou o título do Parapan de Lima.

Josemarcio "Parazinho" (à esquerda) é um dos destaques da Seleção Brasileira de goalball (Divulgação / Comunicação CBDV)

Medalha inédita

A Seleção Brasileira vai encarar busca uma medalha inédita na modalidade. Em 2012 conquistou a medalha de prata em Londres, no Rio de Janeiro, em 2016, ficaram com o bronze.

Final

A grande decisão entre Brasil x China será nesta sexta-feira (3), às 7h30, no Centro de Convensões de Makuhari Messe.