Paraenses medalhistas em mundial serão recebidos por Jair Bolsonaro durante homenagem em Brasília

Os atletas paraense Lívia Gadelha e Elias Santos têm um encontro marcado com o presidente da república Jair Bolsonaro para esta quarta-feira (6). O compromisso é uma ação da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) como o Governo Federal para homenagear os estudantes que foram medalhistas no mundial escolar, a Gymnasiade, que ocorreu em Normandia, na França.

Além disso, os atletas também serão homenageados na Câmara dos Deputados na quinta-feira (7). Ao todo, o Brasil conquistou 126 medalhas na disputa, sendo 45 de ouro, 45 de prata e 36 de bronze.

Elias Santos foi medalhista de ouro no atletismo, na prova dos 800 metros. Já Lívia foi prata no breaking. Além dos paraenses, todos os atletas que conquistaram pódios na França participam do evento.

“Estou me sentindo muito importante. Está sendo uma experiência ótima ter esse conhecimento, ser apresentada e homenageada, não só eu, mas como vários outros atletas medalhistas brasileiros que merecem muito, já que o Brasil levou muitas medalhas para casa. Então, está sendo ótimo tudo isso”, relatou Lívia, que já está em Brasília.

Elias conquistou a medalha de ouro no atletismo (Márcio Nagano / O Liberal)

Ambos os atletas são promessas do esporte paraense. Elias já foi campeão Sul-americano, é campeão brasileiro e recordista norte/nordeste. Já Lívia vem de uma família com uma história no breaking e é aposta para as Olimpíadas de Paris.