Com Magic Paula como vice, paraense seguirá como presidente da Confederação de Basquete

O paraense Guy Peixoto Jr foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Basketball [CBB]. No seu novo mandato, de quatro anos, terá como vice-presidente Magic Paula, um lenda viva do basquete nacional feminino.

No pleito realizado na segunda-feira (8), a chapa de Guy Peixoto – Transparência, obteve 66 votos contra 27 da chapa “Juntos Pelo Basquete”, encabeçada por Enyi Correia e Ely Toscano Pascoal, respectivamente, candidatos a presidente e vice.

A Assembleia Ordinária de Eleições foi realizada toda on-line cumprindo protocolos contra a covid-19.

Guy, revelado pelo Clube do Remo, mas que alçou nível nacional jogando pelo Paysandu, hoje é benemérito do clube bicolor, analisou sua reeleição da seguinte maneira.

“Ser reeleito é uma responsabilidade muito grande, além de um enorme privilégio. Isso mostra que o trabalho pelo basquete nos últimos quatro anos foi aprovado pela coletividade que forma o nosso basquete. Esse apoio nos dá ainda mais entusiasmo para promover o melhor pela nossa modalidade nos próximos quatro anos. São desafios gigantes, muita vontade e a certeza de que vamos triunfar”, ressaltou

Peixoto agradeceu Magic Paula pelo empenho e dedicação no projeto, por sua participação 100%. “Tenho a plena certeza que ela será a melhor vice".

Após a eleição, Magic Paula falou da sua satisfação de ser eleita vice-presidente da CBB.

“Foi muito gratificante ser eleita no Dia Internacional da Mulher (8). Vesti a camisa do Brasil por 22 anos, usando a camisa 8. E depois de 88 anos de história da CBB, uma mulher assume um cargo de direção no basquete do Brasil. Com um olhar de carinho para o basquete feminino. Estamos juntos. Agora, é muito trabalho pela frente, contando com todos. Sabemos que temos muito trabalho pela frente. Vamos cumprir o nosso projeto”, disse.