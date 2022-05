Paraense disputa o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana no Espírito Santo

A paraense Larissa Noguchi disputa o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana V1 e V1R neste sábado (14). A competição ocorre na Praia da Costa, em Vila Velha, no Espirito Santo. Esta é a primeira vez que o Pará participa de provas oficiais da Confederação Brasileira de Canoa Havaiana (CBVa’a).

O evento é classificatório para o Campeonato Sul-Americano, que ocorre no Chile, e para o Mundial de 2023, que vai ser sediado em Samoa.

Larissa vai disputar a prova individual e afirmou que se sente preparada para a competição. No ano passado, a paraense conquistou uma medalha de prata na prova Volta da Ilha de Vitória, na primeira participação do Pará em provas de dupla. Assim, a canoísta se sente muito feliz em voltar para fazer outra estreia.

“Eu tenho um propósito muito forte desde o início: representar a força feminina das águas da Amazônia. Estou aqui por tantas meninas que, assim como eu, remam bem no meu esporte. Voltar aqui no Espírito Santo é muito representativo para mim, porque foi a estreia do Pará na prova em dupla e levamos a medalha de prata na Volta da Ilha de Vitória, a minha primeira prova de longa distância”, relatou a paraense.

As provas devem ser disputadas no dia sábado (14). Mas caso “haja problemas climáticos ou tecnicos”, o evento pode ser transferido para o domingo (15).

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)