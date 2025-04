Paraense conquista cinturão peso-mosca em evento de MMA na Hungria

O paraense Romero Reis, de 28 anos fez história no último final de semana ao garantir o título peso mosca do Hexagone MMA, na Hungria, quinto maior evento da modalidade no mundo. A conquista veio após vitória sobre o francês Michael Aljarouj, por decisão unâmine.

Além do cinturão, a vitória garantiu ao lutador brasileiro uma ascensão impressionante no ranking global da modalidade: Romero saltou da 183ª para a 73ª posição no ranking mundial de MMA.

Com oito anos no esporte, Romero Reis já acumula vários títulos. Destes, destacam-se:

Campeão do PITBULL FIGHT MMA (título nacional)

Campeão do HFC MMA (título nacional)

Campeão do TFM MMA (título nacional)

Bicampeão internacional do CSMMA, na Colômbia (invicto no cinturão)

Campeão Mundial do HEXAGONE MMA – 2025

“Me sinto extremamente feliz por mais um título conquistado com muito esforço, disciplina e dedicação. Estou confiante em muitas outras vitórias, levando o nome do Brasil e do meu estado do Pará ao pódio de grandes competições internacionais”, declarou o campeão mundial.