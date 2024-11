Paraense conquista bicampeonato mundial de judô nos Estados Unidos

O atleta paraense Rafael Ribeiro, de 32 anos, conquistou o título de bicampeão mundial na categoria veteranos de judô em Las Vegas. A competição reuniu 66 países e atraiu muitos atletas que já participaram dos Jogos Olímpicos.

O campeonato mundial de veteranos é organizado pela Federação Internacional de Judô e é estruturado em faixas etárias de cinco em cinco anos, começando a partir dos 30 anos. As divisões incluem categorias como 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44 anos, e assim por diante.

Natural de Ananindeua, Rafael treina judô e jiu-jitsu há 24 anos. Segundo ele, esta é sua terceira participação no campeonato da classe de veteranos, sendo também seu terceiro mundial e terceira final.

"No meu primeiro ano, fui vice-campeão em Cracóvia, na Polônia. No ano passado, conquistei o título em Abu Dhabi e agora sou bicampeão aqui em Las Vegas," explicou o Judoca.

Além de competir na classe de veteranos, o atleta também participa ativamente de competições no circuito nacional e internacional na categoria adulto. Durante a entrevista, ele comentou sobre o processo de adaptação aos treinos e destacou seu desempenho no último ano.

"Tive um desempenho muito bom no circuito adulto, alcançando o quinto lugar no Campeonato Brasileiro Adulto, também fui quinto no Open Panamericano e na Seletiva Olímpica, que foi a última etapa para Paris," afirmou Rafael.

Rafael enfrentou um ano desafiador devido a várias lesões que o incomodaram, incluindo problemas nos punhos e tornozelos. Após uma competição no Campeonato Brasileiro Universitário, na qual não teve um bom desempenho, ele decidiu tirar uma semana de folga para se recuperar e respeitar as limitações de seu corpo. Com mais três semanas de treinamento focado, o Judoca se sentiu progressivamente melhor e se preparou para defender seu título no mundial.

“Acho que essas três semanas de treinamento para o mundial foram exatamente o que eu precisava. A cada dia, treinava um pouco mais e me sentia cada vez melhor, com menos dor e recuperando gradualmente das lesões. Embora não tenha chegado ao mundial 100%, graças a Deus, tudo deu certo”, contou.

No campeonato, devido ao ranqueamento, Rafael começou na segunda rodada, enfrentando um adversário do Cazaquistão, que havia sido medalhista de bronze na categoria inferior. Segundo ele, essa luta foi a mais difícil do dia. Rafael também competiu contra um argentino na semifinal e, na final, enfrentou um polonês. Com um desempenho sólido em todas as lutas, ele conquistou o bicampeonato mundial na categoria veteranos.

“A primeira luta é muito significativa na competição, pois é o momento em que estamos nos adaptando e sentindo o clima do evento. De fato, foi a minha luta mais difícil, contra um atleta do Cazaquistão. Os três medalhistas do pódio foram os atletas que enfrentei durante a competição”, completou.

Embora Rafael Ribeiro seja paraense, atualmente ele representa um clube de Imperatriz, no Maranhão. O judoca explicou que diversas questões o levaram a defender esse clube.

“Sou natural de Ananindeua, onde treino todos os dias e trabalho como professor de judô em várias escolas. Tenho muito orgulho de representar minha cidade e meu estado, que é onde nasci e cresci. Essa conquista é inédita, tanto para o Pará quanto para o Maranhão, especialmente no masculino,” afirmou Rafael.