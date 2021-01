Paraense Charles Alves, o ‘The Turn’, tem luta marcada contra americano

Rafael Alves, o 'The Turn', paraense, da vila de Icoaraci, que assinou contrato em agosto de 2020 com a Contender Series, tem estreia marcada no UFC.

O debut do icoaraciense, conhecido também por 'Pé Redondo', será diante do americano Mike Trizano, no peso-pena (até 66kg), no dia 20 de fevereiro. O local do combate ainda não foi anunciado pela organização.

Rafael, de 30 anos, em sua última apresentação, venceu o mexicano Alejandro Flores, em duelo no peso-leve (até 70kg) no Dana White’s Contender Series – Week 4, realizado no mês de agosto de 2020.

Depois de levar vantagem no primeiro round, o paraense aplicou uma guilhotina no segundo, levando o mexicano a desistir.

O cartel do paraense é de 19 vitórias e nove derrotas. Sua última derrota aconteceu em outubro de 2016 diante de Jason Fischer no WXC 65 – College Throwdown 2.

Já Mike Trizano, 29 anos, soma oito vitórias e uma derrota. Foi campeão peso-leve do TUF 27, em 2018. Em seguida estreou no UFC vencendo Luis Pena. Há dois anos, ele desceu para o peso pena e foi derrotado por Grant Dawson. Na temporada de 2020 não realizou nenhuma luta.

Confira abaixo o card completo:

UFC

20 de fevereiro de 2021, em local a ser anunciado

Peso-galo: Ketlen Vieira x Yana Kunitskaya

Peso-pena: Jared Gordon x Danny Chavez

Peso-pesado: Alexey Oleynik x Chris Daukaus

Peso-mosca: Shana Dobson x Casey O'Neill

Peso-galo: Eddie Wineland x John Castañeda

Peso-leve: Jai Herbert x Drakkar Klose

Peso-pena: Chas Skelly x Jamall Emmers

Peso-pena: Darrick Minner x Charles Rosa

Peso-pena: Mike Trizano x Rafael Alves