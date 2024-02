Paraense Brendson Ribeiro faz estreia no UFC e sonho com cinturão: “Vou chegar a ser campeão”

O UFC é o sonho da maioria dos lutadores. E o paraense Brendson Ribeiro pisar pela primeira vez no octógono mais disputado do mundo. O atleta enfrenta o chinês Zhang Mingyang, na categoria meio-pesado, no UFC 298, em Anaheim, na Califórnia.

Brendson assinou com o Ultimate após nocautear o também brasileiro Bruno Lopes, no primeiro round do Contender Series. A performance do paraense chamou a atenção de Dana White, que contratou o lutador.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o lutador falou sobre o sonho de chegar no UFC e a expectativa para o futuro na organização.

"Assinar com o UFC foi a realização de um sonho, [que veio] de muitos anos de trabalho com a minha equipe e da minha família que sempre me apoiou e esteve do lado. Então, fazer parte da maior organização do mundo é surreal. Se eu já trabalhava muito antes, hoje trabalho mais ainda que eu vou chegar a ser campeão desse evento. [Em breve] eu vou estar despontando entre os campeões e disputar o cinturão", declarou Brendson.

A ida para o Contender Series veio após conquistar o título do Shooto Brasil, o principal evento de MMA do país. Com a oportunidade, Brendson continuou trabalhando para entregar a apresentação que foi digna de um contrato do Ultimate.

O lutador nasceu em Belém, mas com um ano e meio ele foi morar com os avós em Vila Maú, em Marapanim, interior do Pará. Lá, mesmo com as dificuldades, Brendson contou que cultivou as melhores memórias que tem hoje.

Ainda na cidade, o MMA entrou na vida do paraense quando ele tinha 13 anos e fez a primeira luta como profissional com 16. Na época, a mãe tinha que assinar documentos para permitir que o filho lutasse.

"Quando eu tinha uns 15 a 16 anos eu fiz a minha primeira luta, em um evento chamado Marajó Fight, na Ilha do Marajó. Acabei ganhando por nocaute no segundo round. Como eu era menor, a minha mãe tinha que assinar os documentos para que eu pudesse lutar. Então, tem três lutas que não estão no meu sherdog, mas a minha estreia no MMA foi nesse evento, em 2013", revelou o lutador.

Combate

Na estreia no UFC, Brandson vai enfrentar o chinês Zhang Minyang. O adversário tem um alto poder de finalização, especialmente na luta em pé. Com 10 vitórias por nocautes e seis por finalização, o lutador costuma ser agressivo no início da luta. Nos últimos nove confrontos do atleta, todos terminaram no primeiro round.

Brendson também possui a base na luta e um alto poder de nocaute. O paraense tem nove das 15 vitórias por nocaute e nunca levou uma luta para a decisão dos juízes.

Brandson deixou claro que quer nocautear Zhang e que se depender dele, a luta não vai para a decisão dos juízes e será uma das melhores da noite

“Eu vi que o cartel dele é bem parecido com o meu, mas isso não me assusta. Eu treino com os melhores. Pode ter certeza que esse cara nunca passou pelo o que eu passo na academia. A estratégia é manter a luta em pé. Mas quando se fala em MMA, em misturar as artes, eu misturo muito bem todas as áreas da luta, então, se ele vacilar, eu vou finalizar ele. Pode esperar que vai ser uma das melhores lutas do evento, senão a melhor”, finalizou Brandson.

Evento

UFC 298 ocorre neste sábado (17), com a disputa de cinturão da categoria peso-pena entre Alexander Volkanovski, atual campeão, e Ilia Topuria. Os combates começam a partir das às 20h30, com transmissão do streaming oficial do Ultimate.