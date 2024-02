Pronta para desafio no UFC 298, paraense Amanda Lemos fala de objetivos: ‘ser campeã mundial’

Para chegar ao UFC, os lutadores não seguem um caminho fácil, mas quando chegam, querem alcançar os mais altos patamares da franquia. É o caso da lutadora paraense Amanda Lemos. Ela, que já é uma veterana do Ultimate, se prepara para o primeiro desafio do ano, no UFC 298, que é realizado neste sábado (17), e encara a estadunidense naturalizada brasileira Mackenzie Dern, em busca de trilhar um caminho de volta ao cinturão.

Em entrevista à equipe de esportes de O Liberal, Lemos falou sobre a adversária. A princípio, ela enfrentaria a norte-americana Tatiana Suárez, no entanto, em uma mudança de última hora, ela viu uma nova adversária surgir com Dern, que já declarou que pretende dar um “show” na luta.

Lemos fez questão de comentar a declaração da rival. “Normal, normal ela falar isso. Eu também falo que eu vou dar show, então a gente vai dar um show”, disse.

A paraense também falou sobre as diferenças entre as adversárias e as mudanças que teve que enfrentar nos treinos para enfrentar Dern. “A Tatiana é grappling, ela ia tentar me botar para baixo, porém ela não é muito difícil de finalizar, ela só fica amarrando a luta em baixo. A Mackenzie é do jiu-jitsu, ela põe para pegar para finalizar, então a diferença aí é essa. A gente teve que fazer alguns ajustes para essa luta, mas a gente já está nessa pegada e estou preparada para o que ela oferecer”, afirmou.

Lemos chega para a luta depois de uma derrota, sofrida na disputa do cinturão do peso-palha, assim como a rival Mackenzie, e encara o desafio como uma oportunidade de trilhar um novo caminho de volta ao cinturão.

“Primeiro eu tô indo buscar a vitória. Tô vindo de derrota aí, então a vitória para mim seria muito importante agora. E para continuar no caminho aí de uma nova disputa de cinturão, provavelmente eu ganhando eu teria que fazer mais uma luta. Mas, é importante agora ganhar a Mackenzie e seguir aí no caminho das vitórias”, disse.

Sobre os próximos objetivos na carreira, Lemos já decretou: quer ser campeã mundial no Ultimate. “Tô vivendo focada mesmo no meu objetivo, na luta, focada em ser a campeã mundial do UFC. Mais para frente a gente tá pensando aí em algo mais, mas no momento eu tô focada em ser a campeã mundial”, declarou.

Aos 36 anos, Lemos não pensa em uma aposentadoria, e deve continuar por tempo indeterminado nos ringues, contando com a ajuda dos avanços tecnológicos para auxiliá-la nesta missão.

“Penso que vou continuar até o meu corpo responder. A partir do momento que o meu corpo não responder, eu tenho a plena consciência que é o momento de parar. Até o momento, eu me sinto muito bem. Mas eu não posso te falar do amanhã, porque o MMA é uma profissão muito ingrata, devido a lesões e essas coisas. Posso te falar que eu estou muito bem, e o meu querer é ter mais uns anos lutando, até o meu corpo aguentar”, disse.

O UFC 298 acontece neste sábado, a partir das 20h30 (horário de Brasília), e será realizado no Honda Center em Anaheim, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A transmissão será ao vivo pelo streaming do Ultimate.