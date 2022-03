Orlando Magic x Warriors: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (22/03) pela NBA

O melhor basquete do planeta tem confronto entre Orlando Magic x Golden State Warriors às 20h (horário de Brasília) nesta terça-feira (22/03), pela rodada regular da NBA. O duelo ocorrerá no Amway Center, em Orlando, na Flórida. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Orlando Magic x Golden State Warriors ao vivo?

A partida Orlando Magic x Golden State Warriors pode ser assistida ao vivo no canal NBA League Pass, às 20h (horário de Brasília).

Como Orlando Magic x Golden State Warriors​​ chegam para o jogo?

A equipe do Magic é o lanterna da Conferência Leste, com 19 vitórias e 53 derrotas, já eliminado da briga por vaga nos playoffs. Do outro lado, os Warriors estão na terceira clocação na Conferência Oeste, com 47 vitórias e 24 derrotas. As equipes Os dois times já se enfrentaram uma vez nesta temporada 2021/22, na Califórnia, e Golden State venceu por 126 a 95.

Ficha técnica - Orlando Magic x Golden State Warriors​

National Basketball Association

Local: Amway Center, em Orlando

Data/Horário: 22 de março de 2022, às 20h (horário de Brasília)

(Estagiário Dinei Souza, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)