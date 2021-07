Olimpíadas: técnico paraense de Boxe sobre desistência de estrela da ginástica: 'É muito estranho'

Um momento que chocou o público nas Olimpíadas de Tóquio foi a desistência da ginasta estadunidense Simone Biles, maior estrela da modalidade. A atleta abriu mão dos Jogos, alegando precisar se concentrar na saúde mental. Em entrevista ao podcast de O Liberal Resenha Olímpica, o técnico de boxe Ulysses Pereira, convidado da semana, teve uma opinião polêmica sobre o assunto:

"É muito estranho isso acontecer, ainda mais com uma equipe americana. Tem 100% de proteção em todos os sentidos, financeiro, psicológico. Pode ser algo pessoal, a droga, e quando você leva a equipe, você está com o controle. Tem algo mais [para ela ter desistido], com certeza", comentou Ulysses.

Simone Biles

Aos 24 anos, Simone Biles chegava às Olimpíadas como a grande favorita na ginástica artística. No entanto, na madrugada de quarta-feira (28), Simone abandonou a final da ginástica feminina por equipes, mesmo sem estar lesionada. Vale lembrar que para competir, os ginastas começam muito cedo a carreira - na adolescência -, o que especialistas dizem que pode gerar uma carga emocional pesada em cima dos atletas.

Ao longo da jornada como ginasta, Biles foi vítima de abuso sexual. Em 2016, após conquistar quatro medalhas de ouro e uma de bronze, se tornaram públicas as acusações contra o médico Larry Nassar, da seleção feminina estadunidense da modalidade. Após as Olimpíadas ter sido adiada devido à pandemia, Biles também afirmou enfrentar depressão, por ter que aguentar um ano extra de treinos intensivos.