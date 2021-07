Simone Biles desiste de competir individual de ginástica artística nas Olímpiadas

A ginasta estadunidense Simone Biles, de 24 anos, que já havia abandonado as finais da ginástica artística feminina por equipes na manhã da última terça-feira (27), agora decidiu também não disputar a competição das provas individuais nas Olimpíadas de Tóquio, que iriam ocorrer na próxima quinta-feira (29). Mesmo com algumas falhas, Biles havia se classificado para a final de todos os aparelhos. As informações são do GE.

O afastamento da atleta ocorreu após uma avaliação médica em que ela optou por cuidar do bem-estar emocional, alegando ter invocado "demônios na cabeça" que pesaram em seu desempenho.

Em nota, a federação de ginástica artística dos Estados Unidos afirmou que Simone se retirou das competições para cuidar da saúde mental e se solidarizou com a decisão da atleta, alegando que ela teve muita coragem para tomar a atitude.

“Após uma avaliação médica adicional, Simone Biles retirou-se da competição individual geral final. Apoiamos de todo o coração a decisão de Simone e aplaudimos sua bravura em priorizar seu bem-estar. Sua coragem mostra, mais uma vez, por que ela é um modelo para tantos”, dizia o comunicado.

Ainda na última terça-feira (27), antes de realizar a prova por equipes, a americana, considerada como a maior estrela da atualidade, teria cometido falhas durante a execução do salto, e optou por não se apresentar no restante dos aparelhos. Desta forma, os Estados Unidos acabou conquistando somente a medalha de prata.

“Não foi um dia fácil ou o meu melhor, mas consegui superá-lo. Eu realmente sinto que às vezes tenho o peso do mundo sobre meus ombros. Eu sei que eu ignoro e faço parecer que a pressão não me afeta, mas às vezes é difícil, hahaha! As Olimpíadas não são brincadeira! Mas estou feliz que minha família foi capaz de estar comigo virtualmente, eles significam o mundo para mim!”, escreveu Simone durante a semana, em suas redes sociais.