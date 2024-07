Olimpíadas 2024: Rafaela Silva perde para sul-coreana e vai disputar o bronze em Paris

Não deu! A campeã olímpica no Rio, em 2016, Rafaela Silva, foi derrotada pela sul-coreana Mimi-Huh. A brasileira cai nas semifinais no judô nas Olimpíadas de Paris e vai disputar o bronze da categoria - 57kg.

O duelo entre a brasileira e sul-coreana foi bem pegado e truncado. As duas atletas fizeram muito força na luta, mas Rafaela buscou mais o combate em vários momentos da disputa.

A campeã olímpica brasileira tentou por diversas vezes encaixar uma finalização, no entanto, todas as tentativas foram bem defendidas por Mimi-Huh. Assim, o tempo regulamentar foi zerado e as duas foram para o golden score, ou seja, quem pontuasse primeiro ganhava.

Rafaela seguiu com a estratégia de buscar mais a luta. Contudo, a sul-coreano era muito forte e defendia bem as posições. A brasileira ainda ficou pendurada com duas punições (shido). Após várias tentativas, Mimi-Huh conseguiu imobilizar a medalhista olímpica no chão e o árbitro abriu a contagem.

Mimi-Huh conseguiu abrir contagem para cima de Silva (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Assim, a judoca do Brasil sofreu um waza-ari e perdeu a luta da semifinal. Ao final do duelo, a brasileira ficou bastante emocionada com a derrota.

A brasileira iniciou a disputa direto nas oitavas de final, já que era cabeça de chave na categoria. Na estreia, a judoca não teve problemas para vencer a turcomena Maysa Pardayeva e aplicou um ippon. Já nas quartas, Rafaela também passou com certa facilidade. De forma rápida, ela finalizou Eteri Liparterliani, da Geórgia. Agora, Rafaela vai para disputa do bronze.