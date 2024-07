Olimpíadas 2024: Bia Haddad perde para Schmiedlova e é eliminada da chave simples do tênis em Paris 

A brasileira Beatriz Haddad foi eliminada da chave de simples da Olimpíada de Paris nesta segunda-feira (29) na segunda rodada do tênis. A tenista era a maior esperança de medalha do Brasil na modalidade, mas foi derrotada pela atleta da Eslováquia Anna Karolina Schmiedlova. O jogo terminou 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Bia é a número 1 do Brasil e a 22 do mundo. Já Schmiedlova é a 67ª do ranking da WTA. Esta foi a primeira participação de Haddad em Olimpíadas. Apesar da derrota, a brasileira ainda volta para as quadras para disputar a chave de duplas, com Luisa Stefani, bronze em Tóquio (2021). As duas atletas vão fazer a estreia nos Jogos de Paris contra as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang.

Jogo

Bia Haddad começou o jogo o bem, no entanto, com a evolução da partida passou a oscilar e perder alguns pontos importantes. Com isso, Anna Karolina aproveitou as falhas para quebrar o sexto game da brasileira. Mesmo assim, a tenista do Brasil retornou para o jogo e empatou em 4/4. Apesar disso, ela não segurou o ritmo e Schmiedlova fechou o set em 6/4.

Mesmo com a derrota no primeiro set, Bia voltou confiante para o segundo. Logo no início, a brasileira se mostrou agressiva, impôs o seu jogo e abriu 3 a 1 sobre a Schmiedlova. Contudo, Haddad não segurou a vantagem e voltou a oscilar no jogo. Assim, a adversária aproveitou novamente o momento e virou a partida para 6/4, repetindo o placar no set inicial.

Ainda no último set, Bia Haddad pediu atendimento médico na quadra por conta de algum problema na mão. A consulta foi rápida e a brasileira voltou para quadra para tentar reverter o placar, mas não conseguiu.

Bia era a última brasileira no simples do tênis em Paris. Thiago Monteiro, Thiago Wild e Laura Pigossi foram eliminados logo no último domingo (29).