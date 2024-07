Olimpíadas 2024: Treino no rio Sena é cancelado pelo segundo dia por má qualidade da água

As provas a serem realizadas no rio sena estão ameaçadas. Nesta segunda-feira (29), o treino de familiarização do triatlo das Olimpíadas de Paris foi cancelado pelo segundo dia. A principal justificava é a qualidade da água, que ainda não está aceitável para banho, segundo a organização mundia de triatlo.

Novos testes com médicos e técnicos foram realizados por representantes da capital francesa e da federação internacional de triatlo no último domingo (28). Com isso, foi constatado que a qualidade da água ainda não era segura o suficiente para que aos atletas entrarem no rio e nem para a realização das provas.

A suspeita é que as chuvas em Paris nos últimos dias tenham impactado na qualidade do rio Sena, que, segundo a organização dos Jogos, já estava próprio para o banho. A prefeita da cidade, Anne Hidalgo, assim como a ministra do esporte da França, Amélie Oudéa-Castéra, haviam entrado na água como uma forma de comprovar a limpeza total do rio.

Ainda segundo a organização mundial de triatlo, com a previsão mostrando poucas chuvas, eles estão "confiantes de que a qualidade da água voltará a ficar abaixo dos limites antes do início das competições de triatlo".

As provas de triatlo serão realizadas na próxima terça-feira (30) - com o individual masculino -, quarta-feira (31) - o individual feminino -, e dia 5 de agosto - o revezamento misto por equipes.

Caso os níveis de bactérias aumentarem nos próximos dias por conta das chuvas, a maratona aquática e a parte de natação do triatlo podem ser suspensas ou canceladas.